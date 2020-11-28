Президент РК: Народ верит в прозрачность политики правительства

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Корейский народ верит в прозрачность и справедливость политики действующего правительства в борьбе с COVID-19. Об этом президент РК Мун Чжэ Ин заявил в видеообращении к участникам церемонии открытия 19-й Международной антикоррупционной конференции (IACA). Он отметил, что корейский народ добровольно принял активное участие в борьбе с коронавирусом. Президент подчеркнул успешность отечественной модели карантинных мер K-quarantine, в основе которой лежат принципы открытости, прозрачности и демократичности. «Мы подтвердили, что правда и доверие являются движущей силой солидарности и сотрудничества», - подчеркнул президент. По его словам, РК продолжает стремиться к «прозрачному обществу». За пять лет работы действующего правительства РК вошла в первую тридцатку в рейтинге стран по индексу восприятия коррупции. РК добросовестно осуществляет реформы, направленные на борьбу с коррупцией, - добавил он.