Военный бюджет РК на 2021 год увеличен на 5,4%

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3 декабря Национальное собрание РК утвердило государственный бюджет на 2021 год объёмом 558 трлн вон (506 млрд долларов). Он включает расходы на оборону на сумму 52 трлн 840 млрд вон (47 млрд 900 млн долларов), что на 5,4% больше по сравнению с этим годом. В значительной степени увеличены расходы, связанные с 14-ю проектами по повышению обороноспособности, а также со снабжением армии защитными медицинскими масками. Одновременно были сокращены статьи расходов на строительство лёгкого авианосца и военных объектов, в которых были выявлены недочёты. В процессе парламентского рассмотрения проект военного бюджета, изначально представленный правительством, сократился на 70 млн долларов. В министерстве обороны отметили, что темпы увеличения военных расходов замедлились, поскольку крупные проекты, в том числе, закупка истребителей следующего поколения F-35A, находятся в завершающей стадии.