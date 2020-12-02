ООН обеспокоена проблемой автономных систем вооружения

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Мировое сообщество обеспокоено бесконтрольным распространением технологий автономных систем вооружения, способных действовать без вмешательства человека. Эта тема обсуждалась 3 декабря в ходе 19-го заседания представителей РК и ООН по вопросу сокращения и нераспространения оружия массового уничтожения. В мероприятии приняли участие представители правительств разных стран, главы международных организаций, эксперты, представители промышленных кругов. Они обсудили влияние на режим сокращения и нераспространения ОМУ новых технологий, связанных с автономным оружием, сверхзвуковыми ракетами, космическим и биологическим оружием. Стороны сошлись во мнении о необходимости регламентирования вопросов разработки, применения и распространения вооружения, разрабатываемого на базе новейших технологий, поскольку такое оружие может оказать огромное влияние на экономику, безопасность и другие аспекты.