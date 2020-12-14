РК продолжает развивать возобновляемую энергетику

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15 декабря правительство РК опубликовало базовый план поставок электроэнергии. Согласно ему, к 2034 году планируется закрыть 30 угольных электростанций и в четыре раза увеличить выработку электроэнергии за счёт возобновляемых источников. В настоящий момент в стране действуют 60 угольных электростанций. Половине из них к указанному сроку исполнится 30 лет. Именно их планируется закрыть. Причём 24 из них будут реконструированы в СПГ-электростанции. В этом случае доля угольных энергетических объектов в общем объёме выработки электроэнергии сократится с 40% в прошлом году до 30% через десять лет. В провинциях Канвондо, Чхунчхон-Намдо и Кёнсан-Намдо идёт строительство семи угольных электростанций. Кроме того, в стране работают 24 АЭС. В 2024 году их количество возрастёт до 26, а к 2034 году сократится до 17. В соответствии с планом отказа от ядерной энергетики, правительство намерено увеличить объём выработки электроэнергии за счёт СПГ и возобновляемых источников энергии.