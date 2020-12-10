Новый антикоррупционный орган будет контролировать соблюдение законности

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Предстоящее начало работы Управления по коррупционным делам среди высших госслужащих имеет большое значение, поскольку данный орган станет инструментом демократического контроля над соблюдением законности. Об этом заявил президент РК Мун Чжэ Ин в видеообращении к участникам состоявшегося во вторник еженедельного заседания кабинета министров. Он обратил особое внимание на то, что новый орган сможет расследовать нарушения в органах прокуратуры, которые оказались под огнём критики. Они до сих пор не несли никакой ответственности за нарушения, обладая при этом огромной властью. Глава государства отверг критические высказывания со стороны оппозиции по поводу того, что антикоррупционный орган станет инструментом диктатуры. «Орган, который будет бороться против потенциальных злоупотреблений властью со стороны высшего руководства, не имеет никакого отношения к диктатуре»,- подчеркнул Мун Чжэ Ин. Он напомнил, что новый орган будет политически нейтральным, выразив надежду на то, что он приступит к работе в начале 2021 года.