РК самостоятельно решает вопросы применения вакцин от COVID-19

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Вопрос применения вакцины от COVID-19 компании AstraZeneca в РК должен решаться в рамках законодательства страны и не зависит от решения управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA). Об этом 15 декабря заявил заместитель директора центра контроля и профилактики заболеваний Квон Чжун Ук. Решение будет принимать управление по вопросам безопасности пищевых продуктов и лекарственных средств РК, добавил он. Представитель управления, в свою очередь, сообщил о намерении принять независимое решение в отношении вакцины после получения соответствующего запроса и проверки её безопасности и эффективности. Данные комментарии появились после того, как стало известно, что вакцина от AstraZeneca требует поэтапного введения для достижения более высокой эффективности. В этой связи появилась информация о затягивании процедуры проверки вакцины в FDA, что стало причиной опасений по поводу обеспечения страны вакциной в первом квартале следующего года, как планировалось ранее. На данный момент предварительный заказ оформлен на вакцины четырёх фармацевтических компаний – AstraZeneca, Pfizer, Janssen (Johnson & Johnson) и Moderna. Между тем, Квон Чжун Ук заявил, что правительство приложит все усилия для проведения безопасной вакцинации в самые ранние сроки.