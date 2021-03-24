КНДР запустила два снаряда в сторону Восточного моря

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25 марта КНДР запустила два снаряда в направлении Восточного моря. Как сообщили в Объединённом комитете начальников штабов вооружённых сил РК, пуски проводились с территории провинции Хамгён-Пукто. В настоящий момент ведётся анализ характеристик полёта и других данных. Некоторые эксперты полагают, что могли быть запущены баллистические ракеты. Ранее японские военные сообщили о том, что пуски состоялись в 7:09 утра, предположив, что могли быть запущены баллистические ракеты. Местные власти издали специальное предупреждение для рыболовецких судов в Восточном море. Японская сторона озвучила предположение о том, что снаряды упали за пределами её эксклюзивной экономической зоны. 21 марта КНДР запустила, как полагают, две крылатые ракеты с побережья Жёлтого моря. Предыдущие пуски баллистических ракет имели место 29 марта прошлого года из окрестностей города Вонсана провинции Канвондо в направлении Восточного моря. Резолюции СБ ООН запрещают Северу проводить любые пуски баллистических ракет.