Перейти к меню Перейти к нужному тексту

Поиск новостей

Korean
Поиск новостей

Русский

About KBS Go to KBS
Go Top

Корея: Юг-Север

КНДР провела ракетные испытания

Write: 2021-03-24 08:58:54Update: 2021-03-24 18:25:11

Photo : YONHAP News

В прошедшие выходные КНДР провела ракетные пуски. Информацию об этом подтвердили объединённые комитеты начальников штабов вооружённых сил РК и США. 23 марта высокопоставленный представитель США сообщил, что речь идёт о запуске двух ракет малой дальности. Он отметил, что подобная практика является обычной для СК. Он также заявил, что данные действия КНДР не являются нарушением резолюций СБ ООН, запрещающих любые испытания баллистических ракет и ядерного оружия. 24 марта в объединённом комитете начальников штабов РК сообщили о продолжении мониторинга за КНДР. По южнокорейским данным, запущенные ракеты не являлись баллистическими. Известно, что администрация Джо Байдена практически завершила определение направлений своей политики по КНДР. Сообщается, что данный процесс будет завершён после консультаций представителей РК, США и Японии, намеченных на следующие выходные.
Список

Новости по этой теме

Рекомендуем

Close

В целях повышения качества услуг на нашем сайте используются cookie и другие инструменты. Продолжение использования этого сайта, представляется как соглашение с использованием этих инструментов и нашей политикой. Подробнее >