КНДР провела ракетные испытания

Photo : YONHAP News

В прошедшие выходные КНДР провела ракетные пуски. Информацию об этом подтвердили объединённые комитеты начальников штабов вооружённых сил РК и США. 23 марта высокопоставленный представитель США сообщил, что речь идёт о запуске двух ракет малой дальности. Он отметил, что подобная практика является обычной для СК. Он также заявил, что данные действия КНДР не являются нарушением резолюций СБ ООН, запрещающих любые испытания баллистических ракет и ядерного оружия. 24 марта в объединённом комитете начальников штабов РК сообщили о продолжении мониторинга за КНДР. По южнокорейским данным, запущенные ракеты не являлись баллистическими. Известно, что администрация Джо Байдена практически завершила определение направлений своей политики по КНДР. Сообщается, что данный процесс будет завершён после консультаций представителей РК, США и Японии, намеченных на следующие выходные.