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В мире

Денуклеаризация КНДР будет в центре новой северокорейской политики США

Write: 2021-04-02 10:04:18Update: 2021-04-02 10:42:37

Денуклеаризация КНДР будет в центре новой северокорейской политики США

Photo : YONHAP News

Денуклеаризация Северной Кореи будет в центре любой новой политики США в отношении этой страны, заявил в четверг официальный представитель госдепартамента Нед Прайс. Он добавил, что такая политика, выработка которой завершается, будет осуществляться синхронно с ключевыми союзниками США в регионе, включая РК и Японию. США неоднократно подчёркивали важность координации политики США в отношении Северной Кореи с ключевыми союзниками. Прайс не дал прямого ответа на вопрос, может ли новая северокорейская политика быть изменена в результате встречи представителей РК, США и Японии по вопросам безопасности. Пхеньян воздерживается от переговоров о денуклеаризации с тех пор, как встреча лидера КНДР Ким Чон Ына с бывшим президентом США Дональдом Трампом в Ханое в феврале 2019 года завершилась безрезультатно.
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