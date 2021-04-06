В РК пройдёт перепись членов разделённых семей

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С 6 апреля до конца октября в РК будет проведена перепись членов семей, разделённых в результате Корейской войны с их родственниками на Севере. Опросы проводятся каждые пять лет, начиная с 2011 года, чтобы узнать, сколько членов разделённых семей остались в живых, и хотят ли они встретиться с родственниками на Севере. Как сообщили 5 апреля в министерстве по делам воссоединения, перепись поможет собрать более точную информацию о разделённых семьях, которую можно было бы использовать в случае достижения договорённости о проведении их встречи. В ходе переписи могут быть также найдены люди, которые ещё не подали заявки на воссоединение. Южнокорейская сторона настаивает на проведении регулярных встреч разделённых семей, учитывая, что возраст большинства людей превышает 80 лет.