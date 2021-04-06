Для нарушителей правил карантина введены штрафные санкции

Photo : YONHAP News

С 5 апреля для нарушителей карантинных правил введены штрафные санкции. По решению Центрального штаба по борьбе со стихийными бедствиями, чрезвычайными ситуациями и катастрофами, нарушение масочного режима и правил учёта посетителей общественных мест наказывается штрафом до 3 млн вон (2.700 долларов) для владельцев бизнеса и до 100 тыс. вон (90 долларов) для физических лиц. Согласно действующим правилам, предприятия общественного питания, спортивные и культурные учреждения, а также прочие объекты, принимающие посетителей, обязаны вести их учёт. Это требование должно соблюдаться независимо от действующего уровня социального дистанцирования. Обязательными требованиями являются масочный режим, проветривание и дезинфекция. Вне предприятий общественного питания, а также на улице приём пищи категорически запрещён. При появлении симптомов респираторных заболеваний сотрудникам учреждений, принимающих посетителей, категорически запрещено выходить на работу.