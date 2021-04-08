В РК максимум новых случаев COVID-19 с середины февраля

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По данным Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний, за сутки 6 апреля в стране зарегистрированы 668 новых случаев COVID-19. Это максимальное число инфицированных с 18 февраля. Органы здравоохранения предупреждают о возможном наступлении четвёртой волны пандемии. В этой связи не исключена возможность ужесточения требований социального дистанцирования. Общее число заболевших с начала пандемии составило 106.898. В результате осложнения хронических заболеваний, вызванных COVID-19, за минувшие сутки умерли 4 человека, а общее число умерших – 1.756. Вакцинация от COVID-19, начавшаяся 26 февраля, продолжается. По состоянию на утро 7 апреля привиты 1.039.066 человек, 33.414 человек получили две дозы вакцины. 98,5% из 11.215 случаев осложнений после вакцинации прошли в лёгкой форме – в виде головной и мышечной боли, лихорадки и тошноты. 38 вакцинированных умерли, однако причинно-следственная связь между действием вакцины и смертью не доказана. Выписаны из стационаров по окончании лечения и освобождены от режима карантина 565 человек. Общее число выздоровевших – 97.928 человек.