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Экономика

РК временно отменит импортные пошлины на кукурузу

Write: 2021-04-07 12:12:26Update: 2021-04-07 17:20:34

РК временно отменит импортные пошлины на кукурузу

РК временно отменит импортные пошлины на кукурузу, чтобы замедлить рост цен. Об этом заявил вице-премьер, министр планирования и финансов РК Хон Нам Ги, выступая 7 апреля на экономическом совещании в Сеуле. В настоящее время импортная кукуруза облагается пошлиной в размере 3%. Её отмена будет действовать до конца текущего года. В прошлом году инфляция в РК оставалась низкой из-за пандемии COVID-19, однако в марте этого года потребительские цены выросли в среднем на 1,5% в годовом исчислении. Цены на продукцию сельского хозяйства, животноводства и рыболовства выросли на 13,7% в годовом исчислении из-за вспышки птичьего гриппа, а на нефтепродукты - на 1,3% из-за роста мировых цен на нефть. Существует вероятность того, что во втором квартале рост потребительских цен временно ускорится, и инфляция превысит 2%. 
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