Юн Ё Чжон удостоена награды BAFTA за лучшую роль второго плана

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Южнокорейская актриса Юн Ё Чжон удостоена премии Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA) по итогам 2020 года за лучшую женскую роль второго плана. Она получила высокую награду за роль бабушки Сун Чжи в фильме «Минари» американского режиссёра корейского происхождения Ли Исаака Чона. Сюжет картины основан на истории жизни самого режиссёра, родители которого в 80-х годах прошлого века переехали в штат Арканзас и начали заниматься сельским хозяйством. «Большое спасибо за эту награду. Каждая награда значима, но эта особенно важна, поскольку британцы признали меня как хорошую актрису»,- заявила актриса, обращаясь по видеосвязи к членам жюри. В номинации «Лучший фильм» победила картина «Земля кочевников» режиссёра Хлои Чжао. Премию BAFTA считают «репетицией «Оскара», поскольку она зачастую совпадает с итогами голосования членов Американской академии киноискусства.