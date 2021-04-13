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В Корее

К третьему кварталу РК получит вакцину Novavax для 10 млн человек

Write: 2021-04-13 13:05:46Update: 2021-04-13 18:45:12

Photo : YONHAP News

Вакцина против COVID-19, производимая американской фармацевтической компанией Novavax, начнёт поступать в южнокорейские медицинские учреждения  уже в апреле. Об этом было объявлено в ходе межправительственного совещания по вопросам борьбы с пандемией, которое состоялось 12 апреля под председательством президента страны Мун Чжэ Ина. Использование вакцины, которая производится южнокорейской компанией SK Bioscience, партнёром Novavax, начнётся в июне. До конца третьего квартала вакциной Novavax будут привиты 10 млн человек. Половину необходимого количества препарата планируется произвести внутри страны. Как сообщили в министерстве здравоохранения и социального обеспечения, первоначально существовала проблема с поставками сырья, но этот вопрос в основном решён. 
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