Мэр Сеула просит правительство одобрить наборы для экспресс-тестирования на COVID-19

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Одной из важных составляющих собственной программы администрации Сеула по борьбе с распространением COVID-19 должно стать использование наборов для самостоятельного экспресс-тестирования на вирус. Об этом заявил мэр Сеула О Сэ Хун, выступая 12 апреля на совещании по антивирусным мерам, которое состоялось в формате видеоконференции. Он напомнил, что такие наборы дают результаты в течение 10-30 минут и широко используются в ряде стран, включая США и Германию. Их производят на экспорт ряд южнокорейских компаний, но ни один из наборов не одобрен для применения внутри страны. Между тем, власти столицы хотели бы начать применение наборов в пилотном режиме в караоке, чтобы проверить их эффективность в предотвращении распространения COVID-19. О Сэ Хун отметил также, что в Сеуле могут быть введены собственные карантинные меры, призванные минимизировать негативное воздействие пандемии COVID-19 на малый бизнес. Их проект в конце недели будет направлен на согласование в центральное правительство.