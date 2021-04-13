РК усилит контроль за безопасностью морской среды

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13 апреля в министерстве морского и рыбного хозяйства РК представили подробные меры по обеспечению безопасности морской среды и морепродуктов. Они были выработаны в связи с решением Токио о сбросе в океан загрязнённой воды с АЭС Фукусима. Решено усилить контроль за попаданием в прибрежные воды страны таких радиоактивных веществ, как тритий и цезий. Для этого будет расширена сеть контрольных точек сбора данных. Также будут усовершенствованы методы прогнозирования влияния на экологию загрязнённой воды с АЭС Фукусима. Вся информация о состоянии территориальных вод будет публиковаться через Корейский институт океанических наук и технологий сразу после поступления от Японии подробных данных о сбросах. Помимо этого, правительство усилит контроль за качеством импортируемых морепродуктов.