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Экономика

РК усилит контроль за безопасностью морской среды

Write: 2021-04-14 16:48:46Update: 2021-04-14 18:22:27

РК усилит контроль за безопасностью морской среды

Photo : YONHAP News

13 апреля в министерстве морского и рыбного хозяйства РК представили подробные меры по обеспечению безопасности морской среды и морепродуктов. Они были выработаны в связи с решением Токио о сбросе в океан загрязнённой воды с АЭС Фукусима. Решено усилить контроль за попаданием в прибрежные воды страны таких радиоактивных веществ, как тритий и цезий. Для этого будет расширена сеть контрольных точек сбора данных. Также будут усовершенствованы методы прогнозирования влияния на экологию загрязнённой воды с АЭС Фукусима. Вся информация о состоянии территориальных вод будет публиковаться через Корейский институт океанических наук и технологий сразу после поступления от Японии подробных данных о сбросах. Помимо этого, правительство усилит контроль за качеством импортируемых морепродуктов.
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