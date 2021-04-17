18 апреля в РК выявлены 532 новых случая COVID-19

Photo : YONHAP News

По данным Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний, за сутки 18 апреля в стране зарегистрированы 532 новых случая COVID-19. Это существенно меньше, чем на прошлой неделе, когда количество вновь выявленных инфицированных превышало 600 в день. Однако органы здравоохранения связывают нынешнее сокращение заболеваемости исключительно с сокращением объёмов тестирования в выходные дни. Общее число заболевших с начала пандемии составило 114.646. В результате осложнений хронических заболеваний, вызванных COVID-19, за минувшие сутки умерли 4 человека, общее число умерших – 1.801 человек. Коэффициент смертности – 1,57%. С момента начала вакцинации 26 февраля привиты 1.517.390 человек, или 2,92% населения. Две дозы вакцины получили 60.585 человек. 19 апреля началась вакцинация препаратом AstraZeneca сотрудников медицинских учреждений для инвалидов, пожилых людей и ветеранов, а также членов экипажей самолётов старше 30 лет.