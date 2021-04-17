Президент РК призывает прилагать усилия для дальнейшего развития демократии

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Утром 19 апреля президент РК Мун Чжэ Ин посетил Национальное кладбище в Сеуле, где почтил память жертв демократического движения 19 апреля 1960 года, которое возглавили студенты, протестовавшие против фальсификации результатов президентских выборов. Двухнедельные массовые протесты гражданского населения привели к отставке правительства тогдашнего президента Ли Сын Мана, правившего страной в течение 12 лет. По официальным данным, в результате насильственных действий полиции 183 человека погибли и 6.259 человек получили ранения. После посещения кладбища Мун Чжэ Ин написал в своих аккаунтах в социальных сетях, что это движение послужило «прочным корнем демократии». «Мы должны двигаться к более зрелой демократии, не останавливаясь и не забывая великую историю демократии на этой земле»,- написал глава государства.