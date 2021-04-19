Президент РК обещает продолжать служить обществу

Photo : YONHAP News

Результаты досрочных выборов необходимо рассматривать как «горькое лекарство», которое заставляет оглянуться на общее состояние дел и использовать итоги как «поворотный момент для нового старта». Об этом заявил президент РК Мун Чжэ Ин, выступая 19 апреля на еженедельной встрече со своими советниками. Глава государства обещал внести коррективы в некоторые из направлений своей политики, которые вызывают особое недовольство народа. Тем самым Мун Чжэ Ин подтвердил желание вернуть себе общественную поддержку в последние месяцы пребывания на посту президента. Он обещал исправить недостатки, одновременно развивая достижения своего правительства. Президент, в частности, призвал создать «особую систему сотрудничества» с властями городов Сеула и Пусана во главе с новыми мэрами от оппозиции. Он напомнил о необходимости усиления контроля над пандемией COVID-19 и стабилизации рынка недвижимости, призвал свою администрацию настаивать на расширении «общения и сотрудничества» не только с правящей партией, но и с оппозицией. Напомнив о своей предстоящей личной встрече с президентом США Джо Байденом, южнокорейский лидер обещал использовать её для придания импульса усилиям по оживлению мирного процесса на Корейском полуострове.