23 южнокорейца вошли в список Forbes - «‎Лидеры Азии до 30 лет»

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15 глав южнокорейских стартапов были включены в список - «Лидеры Азии до 30 лет 2021», опубликованный американским экономическим журналом Forbes. Об этом 21 апреля сообщили в министерстве малого, среднего и венчурного бизнеса. Ежегодно Forbes выбирает лидеров следующего поколения в США, Канаде, Азии, Европе и в Африке в таких областях, как финансы, венчурный капитал, потребительские технологии, розничная торговля и электронная коммерция. В Азиатском регионе отбирается 300 человек, по 30 человек в разных сферах деятельности. На этот раз в списке «Лидеров Азии до 30 лет» - 23 южнокорейца. Среди них Ким Ги Мин, генеральный директор Carbon Studio – компании-производителя углеродных материалов для новых и возобновляемых источников энергии, а также Ли Сан Мин, генеральный директор Newbility – компании по производству автономных роботов. Общее количество южнокорейцев в списке уменьшилось на два человека по сравнению с прошлым годом. В министерстве пояснили, что все отобранные молодые стартап-компании участвовали в правительственной программе поддержки стартапов.