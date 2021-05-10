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В мире

РК сотрудничает с США в обеспечении поставок вакцин против COVID-19

Write: 2021-05-11 09:56:46Update: 2021-05-11 10:01:18

РК сотрудничает с США в обеспечении поставок вакцин против COVID-19

Photo : YONHAP News

Посольство РК в США делает всё возможное, чтобы обеспечить до июня поставки необходимого количества вакцин против COVID-19, находясь в постоянном контакте с Белым домом и госдепартаментом. Об этом сообщил 10 мая южнокорейским журналистам посол РК в США Ли Су Хёк. Отметив, что в Вашингтоне полностью понимают ситуацию в РК, посол выразил надежду на то, что в ближайшее время запасы вакцин для внутреннего использования в США достигнут достаточного уровня, и американские производители увеличат их экспорт. Коснувшись новой американской политики в отношении Северной Кореи, Ли Су Хёк отметил, что она предусматривает «практический» и «прагматический» подход, основанный на тесных консультациях между союзниками. Такая политика в значительной степени отражает позицию Сеула,- добавил посол. 
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