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Издатели японских учебников, уже прошедших государственную проверку, рассмотрят вопрос о замене термина «военно-полевые бордели» на «бордели». Речь идёт об описании проблемы сексуального рабства в японской армии во время Второй мировой войны. Об этом 10 мая сообщил министр образования, культуры, спорта, науки и технологий Японии Коити Хагиуда. Это связано с тем, что японский кабинет министров счёл выражение «бордели» более подходящим. Данный подход будет применяться впредь при рассмотрении учебных пособий. Также было решено называть принудительную трудовую мобилизацию корейцев в период японского протектората над Кореей «привлечением к трудовой повинности». Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга заявил, что эта инициатива будет незамедлительно применена в новых учебных пособиях. Таким образом, японские власти приняли позицию правых сил о том, что из учебников следует удалить такие выражения как «военно-полевой» и «принудительная мобилизация», поскольку они указывают на то, что привлечение корейцев происходило против их воли. В Японии в образовательных учреждениях применяются только одобренные государством учебные пособия. Учебники, издаваемые правыми силами, не пользуются особым спросом среди учебных заведений. Судя по всему, правые силы пытаются исправить ситуацию, полностью изменив стандарты рассмотрения учебников.