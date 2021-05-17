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Визит президента РК Мун Чжэ Ина в США продлится с 19 по 22 мая,- сообщил 18 мая на пресс-конференции в Сеуле представитель администрации главы государства Чон Ман Хо. Он отметил, что первые личные переговоры южнокорейского лидера с его американским коллегой Джо Байденом состоятся в Белом доме 21 мая, после чего участники саммита выступят на совместной пресс-конференции. Мун Чжэ Ин вылетит в США 19 мая днём. Программа визита начнётся утром 20 мая с посещения Арлингтонского национального кладбища, где президент РК возложит цветы к Могиле Неизвестного солдата. Во второй половине дня он посетит Капитолий, где встретится со спикером Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси и другими парламентскими лидерами. Утром 21 мая перед переговорами с Джо Байденом южнокорейский лидер встретится с вице-президентом США Камалой Харрис. В тот же день он примет участие в церемонии закладки фундамента Стены памяти в Мемориале ветеранов Корейской войны в центре Вашингтона. 22 мая утром Мун Чжэ Ин встретится с архиепископом Вашингтона кардиналом Уилтоном Грегори, затем вылетит в Атланту, где посетит завод южнокорейской компании SK Innovation. Возвращение президента РК на родину запланировано на вечер 23 мая.