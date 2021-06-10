В этом году откроются 26 новых образовательных центров имени короля Сэчжона Великого

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В этом году в мире откроются ещё 26 образовательных центров имени короля Сэчжона Великого, которые занимаются распространением корейского языка и культуры за рубежом. Об этом сообщила 9 июня министр культуры, спорта и туризма РК Хван Хи. В этом году заявку на открытие такого центра подали 85 учреждений в 43 странах. По итогам шестимесячного рассмотрения отобраны 26 организаций в 18 странах. В частности, центры впервые будут открыты в пяти странах - Марокко, Танзании, Боливии, Словении и Непале. Во Вьетнаме и Узбекистане откроются по 5 новых центров в дополнение к существующим. Согласно планам министерства культуры, спорта и туризма и профильного фонда, до конца следующего года число таких центров по всему миру будет увеличено до 270. Планируется также активизировать отправку преподавателей и подготовку кадров для преподавания в центрах, расширять культурные обмены и разработать специализированные учебные материалы для каждой страны.