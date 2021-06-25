Photo : YONHAP News

25 июня жители РК отметили 71-ю годовщину начала Корейской войны 1950-53 годов. Торжественная церемония впервые состоялась в Пусане, который в военное время был временной столицей страны. Официальная церемония прошла в Пусанском киноцентре, на месте которого находился аэродром, используемый силами ООН. В церемонии приняли участие около 240 человек, в том числе, премьер-министр РК Ким Бу Гём, министр обороны Со Ук, представители администрации Пусана, ветераны и члены семей погибших. В своём выступлении премьер-министр РК Ким Бу Гём сказал, что война, которая завершилась перемирием, то есть, фактически продолжается до сих пор, должна быть реально завершена. Правительство никогда не откажется от стремления к миру и процветанию на Корейском полуострове на основе союза РК и США,- отметил Ким Бу Гём. Он пообещал приложить все усилия для того, чтобы будущие поколения помнили и уважали патриотизм, проявленный ветеранами. Премьер-министр напомнил, что поиски останков погибших воинов будут продолжаться. В частности, в 2020 году были найдены останки 392 героев. Он сообщил также, что пособие, выплачиваемое ветеранам, увеличено более чем на 50%, а покрытие медицинских расходов - с 60% до 90%. Во время церемонии были вручены правительственные награды одному ветерану Корейской войны и семьям трёх погибших воинов.