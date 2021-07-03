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В Корее

Голосование по дополнительному бюджету состоится 23 июля

Write: 2021-07-05 12:47:42Update: 2021-07-05 12:49:37

Голосование по дополнительному бюджету состоится 23 июля

Photo : YONHAP News

Голосование по второму в текущем году дополнительному бюджету состоится 23 июля на пленарном заседании Национального собрания РК. Договорённость об этом достигнута 5 июля в ходе встречи представителей правящей демократической партии Тобуро и основной оппозиционной партии Сила народа. Кроме того, стороны договорились создать специальный комитет по дополнительному бюджету во главе с депутатом от правящей партии. Они согласовали также сроки и регламент проведения внеочередной парламентской сессии, которая пройдёт с 5 по 31 июля. Между тем, им в очередной раз не удалось договориться по поводу распределения между партиями должностей глав постоянных парламентских комитетов. Принято решение вернуться к данному вопросу после принятия дополнительного бюджета. 
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