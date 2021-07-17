У 247 военнослужащих из контингента «Чхонхэ» положительный результат на COVID-19

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В общей сложности у 247 моряков из южнокорейского контингента «Чхонхэ» общей численностью 301 человек, положительный результат на коронавирус. Об этом сообщили 19 июля в Объединённом комитете начальников штабов вооружённых сил РК. На прошлой неделе поступило сообщение о том, что вирус выявлен у шести военнослужащих, которые участвуют в международной операции по борьбе с пиратством у берегов Африки. 18 июля наличие вируса было подтверждено в общей сложности у 68 человек, а 19 июля - ещё у 179 человек. Отрицательный результат у 50 человек, анализы 4 человек пока обрабатываются. 16 человек, состояние здоровья которых вызывает опасение, находятся в больницах, остальные изолированы на эсминце «Король Мунму Великий». На 20 июля запланировано возвращение всех военнослужащих на родину. Для их эвакуации направлены два военно-транспортных самолёта KC-330. Хотя одному из военнослужащих требуется интенсивная терапия, он может быть перевезён воздушным транспортом. Проникновение вируса на корабль могло произойти во время его стоянки в порту с 28 июня по 1 июля. На следующий день после того, как корабль покинул порт, у одного военнослужащего появились симптомы респираторного заболевания. Врач дал ему лекарства от простуды, не сделав тест на коронавирус. Вскоре на простуду начали жаловаться другие военнослужащие. Ситуация осложнилась тем, что ни один из военнослужащих из контингента «Чхонхэ» не вакцинирован.