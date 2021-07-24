У южнокорейских спортсменов золотая и две бронзовые медали на Олимпиаде в Токио

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24 июля, в первый день соревнований на XXXII летних Олимпийских играх в Токио, в копилке южнокорейской сборной появились три первые медали. В финале соревнований по стрельбе из лука среди смешанных команд 20-летняя Ан Сан и 17-летний Ким Чжэ Док завоевали золотую медаль, одержав победу над Стивом Вейлером и Габриэлой Шлёссер из Нидерландов со счётом 4:2. Бронзовая медаль у команды Мексики в составе Алехандры Валенсии и Луиса Альвареса, одержавшей победу в матче за третье место над командой Турции. Бронзовая медаль – заслуга Ким Чжон Хвана в индивидуальном мужском зачёте фехтования на саблях. В матче за третье место южнокорейский спортсмен одержал победу над Сандро Базадзе из Грузии со счётом 15-11. Золотая медаль у Арона Шилаги из Венгрии, серебряная – у Луиджи Самеле из Италии. Ещё одна бронзовая медаль в копилке южнокорейской сборной – заслуга тхэквондоиста Чан Чжуна, который в матче за третье место в мужской весовой категории до 58 кг одержал победу над Салимом Омаром из Венгрии. Золото – у Чондуби Мохамеда Хали из Туниса, серебро – у Вито Делаквила из Италии.