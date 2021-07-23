В Токио открылись Олимпийские игры-2020

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23 июля в Токио в 20 часов по местному времени открылись летние Олимпийские игры. Тема церемонии открытия - «Объединённые эмоциями». В её основу заложены надежды принимающей страны на объединение всего мира с помощью спорта во время пандемии коронавируса. Представления были подготовлены по мотивам переосмысления традиционной культуры Японии через призму современности. В связи с чрезвычайной ситуацией в Токио из-за пандемии COVID-19 церемония прошла без зрителей. На ней присутствовали только 950 человек, в том числе высокопоставленные гости, официальные лица и спортсмены. Всего в Олимпиаде принимают участие более 10 тыс. спортсменов из 206 стран. Но парад делегаций стран-участниц прошёл в ограниченных масштабах. Сборная Греции и команда беженцев стали первыми, кто вышел на Национальный стадион в Токио в рамках парада. Представители РК в составе 32 человек вышли 103-ми по счёту. Знамя несли пловец Хван Сон У и волейболистка Ким Ён Гён. В течение 17 дней спортсмены со всего мира померятся силами в 33 видах спорта, будут разыграны 339 комплектов медалей. Соревнования начнутся 24 июля. Южнокорейские спортсмены будут бороться за медали в стрельбе из лука, фехтовании, пулевой стрельбе и тхэквондо. В тот же день пройдут предварительные соревнования по бадминтону, боксу, гимнастике и плаванию.