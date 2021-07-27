За пределами столичного региона начал действовать третий уровень социального дистанцирования

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В рамках сдерживания быстрого распространения коронавируса 27 июля в регионах РК за пределами столичного начал действовать третий уровень социального дистанцирования. Он предусматривает не более четырёх участников личных встреч, предприятия общественного питания открыты до 22 часов, после чего они могут продавать продукцию навынос или осуществлять доставку. Развлекательные заведения, включая ночные клубы, бары и караоке, должны быть закрыты после 22 часов. Заполняемость спортивных сооружений и церквей не может превышать 20% их вместимости. Городские власти Тэчжона ввели с 27 июля максимально строгий, четвёртый уровень социального дистанцирования, который действует в столичном регионе, включающем Сеул и Инчхон, а также провинцию Кёнгидо. Данный уровень предусматривает запрет на личные встречи с участием более чем двух человек после 18 часов, запрет на работу ночных клубов и закусочных под открытым небом. Предприятия общественного питания могут работать до 22 часов, а развлекательные заведения, в том числе, ночные клубы и бары, закрыты.