2 августа у спортсменов РК золото и бронза на Олимпиаде в Токио

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2 августа в копилке южнокорейской сборной, принимающей участие в XXXII летних Олимпийских играх в Токио, появились две медали – золотая и бронзовая. Обладателем золотой медали стал 23-летний Син Чжэ Хван, набравший в финале соревнований в опорном прыжке среди мужчин 14,783 балла. Серебро у Дениса Аблязина из Олимпийского комитета России, бронза – у Артура Давтяна из Армении. Бронзовую медаль завоевали спортсменки Ким Со Ён и Кон Хи Ён, которые в матче за третье место в финале соревнований по бадминтону среди женских пар одержали победу над своими соотечественницами Ли Со Хи и Син Сын Чхан со счётом 2:0. Золото у команды Индонезии, серебро у спортсменок из Китая. У южнокорейской олимпийской сборной сейчас 19 медалей – 6 золотых, 4 серебряные и 9 бронзовых. В тот же день в матче второго тура южнокорейские бейсболисты обыграли команду Израиля со счётом 11:1 и вышли в полуфинал, который состоится 4 августа. Женская команда по настольному теннису в составе Син Ю Бин и Чхве Хё Чжу вышла в четвертьфинал. В 1/8 финала южнокорейские спортсменки обыграли команду Польшу со счётом 3:0. 3 августа они встретятся в четвертьфинале с командой Германии. Мужская команда по настольному теннису в составе Ли Сон Су и Чон Ён Сика, обыграв в четвертьфинале команду Бразилии, вышла в полуфинал.