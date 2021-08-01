Япония подтверждает безопасность пищевых продуктов из префектуры Фукусима

Photo : YONHAP News

Япония подтвердила безопасность пищевых продуктов из префектуры Фукусима, выразив недовольство тем, что южнокорейские спортсмены питаются продуктами, поступающими из РК. Выступая 3 августа на пресс-конференции в Токио, министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги заявил, что сельскохозяйственные и рыбные продукты, которыми питаются участники Олимпийских игр, абсолютно безопасны. Это также касается продуктов, поступающих из регионов, которые пострадали от землетрясения и утечки радиации в 2011 году. Об этом были уведомлены все страны мира, включая РК,- добавил Мотэги. РК открыла пункт питания рядом с Олимпийской деревней в Токио. Некоторые японские политики считают, что подобные действия наносят ущерб репутации пищевой продукции префектуры Фукусима. Более того, депутат японского парламента от префектуры Фукусима заявил недавно, что Япония должна подать жалобу по этому поводу в Международный Олимпийский Комитет.