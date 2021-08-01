12% жертв несчастных случаев на производстве составляет доля иностранцев

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За период с января 2020 года по июнь 2021 года в результате несчастных случаев на производстве погибли 1.113 человек, в том числе 135 иностранцев. Это 12,1% общего числа жертв. Об этом сообщила 3 августа на заседании парламентского комитета по трудовым вопросам депутат Национального собрания от оппозиционной Партии справедливости Кан Ын Ми, сославшись на данные министерства труда и занятости. Учитывая, что в прошлом году иностранные граждане составляли 3,9% всех наёмных рабочих, их смертность была примерно в три раза выше, чем среди граждан РК. Иностранцы подвергаются повышенной опасности на производстве, потому что их нанимают в отрасли, в которых ощущается наиболее острая нехватка кадров, прежде всего, сельское хозяйство и рыболовство. Учитывая, что некоторые иностранные рабочие находятся в стране нелегально или не охвачены страхованием занятости, они не могут получить надлежащее лечение или подать жалобу в случае травм на производстве,- напомнила Кан Ын Ми. Она призвала разработать дополнительные меры для обеспечения безопасности рабочих.