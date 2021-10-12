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Корея: Юг-Север

Представитель РК обсудит в США объявление об окончании Корейской войны

Write: 2021-10-12 10:22:14Update: 2021-10-12 11:01:33

Представитель РК обсудит в США объявление об окончании Корейской войны

Photo : YONHAP News

Представители РК и США обсудят недавнее предложение южнокорейского президента Мун Чжэ Ина о документальном оформлении окончания Корейской войны и вопросы двусторонних отношений. Об этом сообщил журналистам по прибытии 11 октября в Вашингтон начальник управления национальной безопасности администрации президента РК Со Хун. Поскольку межкорейские каналы связи восстановлены необходимо активизировать отношения между двумя Кореями и между Северной Кореей и США. Этому будут посвящены общие консультации, - сказал Со Хун. Он уклонился от конкретного ответа на вопрос о том, ожидается ли положительная реакция США на предложение о документальном оформлении окончания Корейской войны, сказав лишь, что этот вопрос входит в повестку переговоров. 12 октября южнокорейский представитель встретится со своим американским коллегой Джейком Салливаном. 
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