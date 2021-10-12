Рост числа рабочих мест в РК в сентябре максимальный за более чем 7 лет

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По данным Национального статистического управления РК, обнародованным 13 октября, общее количество жителей страны, имеющих работу, составило в конце сентября 27 млн 680 тыс. человек, что на 671 тыс. человек больше, чем годом ранее. Это самый большой прирост численности работающих с марта 2014 года. Численность безработных составила в прошлом месяце 756 тыс. человек, что на 244 тыс. меньше в годовом исчислении. Уровень безработицы составил в сентябре 2,7% трудоспособного населения, сократившись на 0,9% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Безработица среди молодёжи до 30 лет составила 5,4%, сократившись на 3,5% по сравнению с прошлым годом. Статистические данные показывают, что из-за пандемии COVID-19 занятость в сфере личных услуг остаётся нестабильной. В сфере оптовой и розничной торговли зарегистрировано сокращение на 122 тыс., а в секторе искусства, спорта и досуга - на 34 тыс. рабочих мест по сравнению с прошлым годом. При этом в гостиничном и ресторанном бизнесе число работающих увеличилось на 39 тыс., в секторе образовательных услуг - на 98 тыс. человек. В сфере промышленного производства численность работающих сократилась на 37 тыс. человек.