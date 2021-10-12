13 октября число новых случаев COVID-19 вновь приблизилось к двум тысячам

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По данным Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний, за сутки 13 октября в стране зарегистрированы 1.940 новых случаев COVID-19. Общее число заражённых с начала пандемии – 337.679 человек. Среднесуточное число инфицированных превышает тысячу человек с 7 июля. Уровень заболеваемости в столичном регионе, включающем Сеул, Инчхон и провинцию Кёнгидо, продолжает превышать средний по стране. На его долю пришлись 80,9% новых случаев инфекции. В результате осложнения хронических заболеваний, вызванных COVID-19, умерли ещё 13 человек. Общее число умерших – 2.618 человек. Коэффициент смертности 0,78%. С момента начала вакцинации против COVID-19 одной дозой вакцин привиты 40 млн 185 тыс. человек, или 77,5% населения страны. 31 млн 625 тыс. человек, или 61% населения, вакцинированы полностью. Ожидается, что к концу октября доля полностью вакцинированных превысит 70% населения, что считается предварительным условием для постепенного возвращения к жизни в обычном режиме.