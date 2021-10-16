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В мире

Сеул сожалеет по поводу ритуального подношения премьер-министра Японии храму Ясукуни

Write: 2021-10-18 10:56:04Update: 2021-10-18 19:12:38

Сеул сожалеет по поводу ритуального подношения премьер-министра Японии храму Ясукуни

Photo : YONHAP News

Правительство РК выражает «глубокое разочарование и сожаление» по поводу того, что руководители Японии направили ритуальные подношения храму Ясукуни, который символизирует прежнюю колониальную и милитаристскую политику Токио. Об этом говорится в опубликованном 17 октября заявлении южнокорейского МИД. В нём содержится настоятельный призыв к японским властям показать готовность улучшить отношения между Сеулом и Токио, а также задуматься о прошлом. В первый день осеннего храмового праздника премьер-министр Японии Фумио Кисида направил в дар храму дерево «масакаки». В храме Ясукуни хранятся памятные таблички с именами 2,5 млн японских солдат, погибших в различных войнах, в том числе, с именами военных преступников. Его посещение японскими лидерами долгое время было ключевым источником напряжённости в регионе. Страны-соседи Японии, такие как РК и Китай, пострадавшие от японской агрессии, рассматривают такие посещения как попытку оправдать милитаристское прошлое. 
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