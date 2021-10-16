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В мире

РК готовится к приёму туристов из Европы

Write: 2021-10-18 14:30:16Update: 2021-10-18 18:50:00

Photo : YONHAP News

16-17 октября впервые с начала пандемии COVID-19 в Испании состоялась презентация туристических поездок в РК. Оживлённый район Мадрида был украшен традиционными бумажными фонариками. Вдоль улиц были развешены постеры с видами туристических достопримечательностей и примерами традиционной корейской культуры. Все желающие могли принять участие в лотерее и выиграть подарки. Один из прохожих сказал, что очень хотел бы посетить РК, как только будут ослаблены ограничения на поездки. По словам другого прохожего, хорошая возможность узнать о РК – это сериалы и корейская кухня. Интерес к РК в Испании растёт параллельно с ростом популярности корейской поп-культуры.  Национальная организация туризма Кореи пытается привлечь туристов в страну. В частности, 18 октября на её страницах в социальных сетях представлен 80-секундный видеоролик с участием звезды футбола Сон Хын Мина, который играет за английский клуб Tottenham Hotspur. В нём футболист представляет РК как туристическое направление. Видео нацелено на то, чтобы европейцы почувствовали уникальность и привлекательность РК и посетили её в постпандемическую эпоху. Реклама с изображением Сон Хын Мина размещена на городских автобусах в Лондоне. 
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