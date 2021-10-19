Инфицированные COVID-19 и проходящие карантин будут сдавать ЕГЭ в специально выделенных местах

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Инфицированные COVID-19 и проходящие карантин будут сдавать 18 ноября единый государственный экзамен в специально выделенных местах. Об этом сообщили 19 октября в министерстве образования РК. Ожидается, что в этом году экзамен будут сдавать 509.800 старшеклассников и выпускников школ, которые планируют поступать в высшие учебные заведения. Для инфицированных выделены 198 коек в 31 больнице. Для проходящих карантин, которых насчитывается порядка 3 тыс. человек, подготовлены 676 помещений в 112 различных местах по всей стране. В прошлом году экзамен сдавали 41 инфицированный COVID-19 и 456 проходивших карантин. Специальные помещения будут выделены в обычных экзаменационных пунктах для тех, у кого имеются симптомы COVID-19. В начале ноября министерство образования проверит гигиенические условия в 320 школах, в которых разместятся экзаменационные пункты, а за неделю до экзамена в них будут прекращены очные занятия. Все помещения в этих школах будут продезинфицированы.