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В Корее

19 октября в РК 1.571 новый случай COVID-19

Write: 2021-10-20 10:52:08Update: 2021-10-20 17:07:06

19 октября в РК 1.571 новый случай COVID-19

Photo : YONHAP News

По данным Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний, за сутки 19 октября в стране зарегистрирован 1.571 новый случай COVID-19. Это почти на 500 случаев больше, чем накануне, что медики связывают с активизацией тестирования на вирус. Число инфицированных 12 дней подряд составляет менее двух тысяч человек, но превышает тысячу человек 106 дней.  Общее число заражённых с начала пандемии – 346.088 человек. В результате осложнения хронических заболеваний, вызванных COVID-19, умерли ещё 9 человек. Общее число умерших – 2.698 человек. Коэффициент смертности 0,78%. Уровень заболеваемости в столичном регионе, включающем Сеул, Инчхон и провинцию Кёнгидо, продолжает превышать средний по стране. 19 октября на его долю пришлись 76,4% новых случаев инфекции. С момента начала вакцинации против COVID-19 одной дозой вакцин привиты 40 млн 513 тыс. человек, или 78,2% населения страны. 34 млн 265 тыс. человек, или 66,1% населения, вакцинированы полностью.  Ожидается, что к концу октября доля полностью вакцинированных превысит 70% населения, что считается предварительным условием для постепенного возвращения к жизни в обычном режиме.
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