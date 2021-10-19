19 октября в РК 1.571 новый случай COVID-19

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По данным Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний, за сутки 19 октября в стране зарегистрирован 1.571 новый случай COVID-19. Это почти на 500 случаев больше, чем накануне, что медики связывают с активизацией тестирования на вирус. Число инфицированных 12 дней подряд составляет менее двух тысяч человек, но превышает тысячу человек 106 дней. Общее число заражённых с начала пандемии – 346.088 человек. В результате осложнения хронических заболеваний, вызванных COVID-19, умерли ещё 9 человек. Общее число умерших – 2.698 человек. Коэффициент смертности 0,78%. Уровень заболеваемости в столичном регионе, включающем Сеул, Инчхон и провинцию Кёнгидо, продолжает превышать средний по стране. 19 октября на его долю пришлись 76,4% новых случаев инфекции. С момента начала вакцинации против COVID-19 одной дозой вакцин привиты 40 млн 513 тыс. человек, или 78,2% населения страны. 34 млн 265 тыс. человек, или 66,1% населения, вакцинированы полностью. Ожидается, что к концу октября доля полностью вакцинированных превысит 70% населения, что считается предварительным условием для постепенного возвращения к жизни в обычном режиме.