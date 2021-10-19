СБ ООН обсудит запуск северокорейской БРПЛ

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Совет Безопасности ООН проведёт 20 октября экстренное заседание за закрытыми дверями, чтобы обсудить запуск северокорейской баллистической ракеты подводного базирования. Инициаторами заседания являются Великобритания и США. В соответствии с принятыми ранее резолюциями Совбеза ООН, Северной Корее запрещено разрабатывать или испытывать баллистические ракеты и ядерное оружие. Непосредственно после ракетного запуска ООН выразила обеспокоенность действиями Северной Кореей, призвав её руководство возобновить усилия по достижению денуклеаризации Корейского полуострова. Заместитель официального представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак обратил внимание на то, что мировое сообщество неоднократно призывало руководство КНДР полностью выполнять свои международные обязательства в рамках соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН. Аналогичную позицию ООН высказывала также и после прошлых испытаний,- напомнил Фархан Хак. Экстренное заседание Совета Безопасности созывалось также в начале октября, когда Пхеньян испытал новую гиперзвуковую ракету «Хвасон-8», но совместное заявление не было принято из-за противодействия со стороны постоянных членов Совбеза - Китая и России. Тем не менее, Пхеньян подверг критике ООН за обсуждение ракетного запуска. Как отмечается в заявлении директора департамента международных организаций МИД КНДР Чо Чхоль Су, опубликованном 3 октября агентством ЦТАК, испытания ракет проводились в целях «самообороны». Северокорейская сторона обвинила мировое сообщество в «отсутствии беспристрастности, объективности и равновесия, жизненно важных элементов деятельности ООН, и проявлении двуличия».