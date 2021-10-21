Глава МИД РК Чон Ый Ён посетит с визитом Москву

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Министр иностранных дел РК Чон Ый Ён в период с 26 по 28 октября посетит с визитом Москву, где проведёт переговоры со своим российским коллегой Сергеем Лавровым. Как сообщили в южнокорейском внешнеполитическом ведомстве, будут обсуждаться вопросы двустороннего сотрудничества, ситуация на Корейском полуострове, глобальные и региональные проблемы. Министры примут участие в церемонии закрытия Года культурных обменов между двумя странами. Предыдущая встреча глав МИД двух стран состоялась в марте этого года, когда Сергей Лавров посещал с визитом Сеул. Предыдущий визит министра иностранных дел РК в Россию состоялся в июне 2019 года, когда эту должность занимала Кан Гён Хва. В южнокорейском МИД выразили надежду на то, что визит Чон Ый Ёна будет способствовать укреплению стратегического сотрудничества и дружеских связей с Россией, ключевым партнёром РК в реализации «Новой северной политики».