Перейти к меню Перейти к нужному тексту

Поиск новостей

Korean
Поиск новостей

Русский

About KBS Go to KBS
Go Top

В мире

Глава МИД РК Чон Ый Ён посетит с визитом Москву

Write: 2021-10-22 16:15:44Update: 2021-10-22 16:16:14

Глава МИД РК Чон Ый Ён посетит с визитом Москву

Photo : YONHAP News

Министр иностранных дел РК Чон Ый Ён в период с 26 по 28 октября посетит с визитом Москву, где проведёт переговоры со своим российским коллегой Сергеем Лавровым. Как сообщили в южнокорейском внешнеполитическом ведомстве, будут обсуждаться вопросы двустороннего сотрудничества, ситуация на Корейском полуострове, глобальные и региональные проблемы. Министры примут участие в церемонии закрытия Года культурных обменов между двумя странами.  Предыдущая встреча глав МИД двух стран состоялась в марте этого года, когда Сергей Лавров посещал с визитом Сеул. Предыдущий визит министра иностранных дел РК в Россию состоялся в июне 2019 года, когда эту должность занимала Кан Гён Хва.  В южнокорейском МИД выразили надежду на то, что визит Чон Ый Ёна будет способствовать укреплению стратегического сотрудничества и дружеских связей с Россией, ключевым партнёром РК в реализации «Новой северной политики». 
Список

Рекомендуем

Close

В целях повышения качества услуг на нашем сайте используются cookie и другие инструменты. Продолжение использования этого сайта, представляется как соглашение с использованием этих инструментов и нашей политикой. Подробнее >