24 октября в РК 1.190 новых случаев COVID-19

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По данным Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний, за сутки 24 октября в стране зарегистрированы 1.190 новых случаев COVID-19. Это меньше, чем в предыдущие дни, что свидетельствует о тенденции к снижению числа инфицированных в условиях активной вакцинации, которая помогает предотвратить выход ситуации из-под контроля. Число инфицированных 17 дней подряд составляет менее двух тысяч человек, но превышает тысячу человек около четырёх месяцев. Общее число заражённых с начала пандемии – 353.089 человек. В результате осложнения хронических заболеваний, вызванных COVID-19, умерли ещё 7 человек. Общее число умерших – 2.773 человека. Коэффициент смертности 0,79%. Уровень заболеваемости в столичном регионе, включающем Сеул, Инчхон и провинцию Кёнгидо, продолжает превышать средний по стране. 24 октября на его долю пришлись 80% новых случаев инфекции. С момента начала вакцинации против COVID-19 одной дозой вакцин привиты 78,6% населения страны. 69,4% населения вакцинированы полностью.