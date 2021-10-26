Сфера туризма РК постепенно восстанавливается

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Туристический сектор РК постепенно восстанавливается. Туристические агентства, большинство сотрудников которых находились в отпуске из-за сокращения заказов в связи с пандемией COVID-19, сообщают о росте числа обращений клиентов и бронирований туров. Направлений, которые полностью вакцинированные южнокорейцы могут посещать без прохождения карантина, пока немного. Это Северная Америка, Гуам, Сайпан, около 20 европейских стран и Ближний Восток. Что касается Сайпана, правительство которого субсидирует транспортные расходы, то южнокорейские авиалинии рассматривают возможность открытия туда новых рейсов. По словам туроператоров, поездки в страны Южной Азии активизируются после того, как РК откроет для их граждан свои границы. Национальная организация туризма Кореи, пытаясь привлечь туристов в страну, представила на своих страницах в социальных сетях 80-секундный видеоролик с участием звезды футбола Сон Хын Мина, который играет за английский клуб Tottenham Hotspur. В нём футболист представляет РК как туристическое направление. Реклама с изображением Сон Хын Мина размещена на городских автобусах в Лондоне. Ранее в этом месяце в РК побывали представители крупных туроператоров США. Благодаря распространению корейской культурной волны «халлю», РК превратилась в привлекательное туристическое направление.