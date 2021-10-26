Доля временных работников в РК - 38% общего числа занятых

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По данным Национального статистического управления, опубликованным 26 октября, по состоянию на конец августа 8 млн 70 тыс. южнокорейцев работали временно, включая работающих неполный день. Это на 640 тыс. человек, или 8,6% больше, чем в том же месяце прошлого года. Доля временных работников составила 38,4% из 20 млн 990 тыс. наёмных работников. 44,3% из них составляют мужчины, а 55,7% - женщины. Большинство временных работников составляют лица старше 60 лет – 29,8%. Далее следуют представители возрастной категории от 50 до 59 лет - 20,7%. По данным правительства, рост вызван увеличением числа временных работников в сферах антивирусной защиты, медицинского обслуживания и социальных услуг. Среднемесячная заработная плата временных работников в период с июня по август составляла 1 млн 770 тыс. вон (1.520 долларов). Это ровно вдвое меньше зарплаты постоянных работников.