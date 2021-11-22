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В Корее

Впервые за неделю в РК менее трёх тысяч новых случаев COVID-19

Write: 2021-11-22 10:25:46Update: 2021-11-22 14:37:30

Впервые за неделю в РК менее трёх тысяч новых случаев COVID-19

Photo : YONHAP News

По данным Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний, за сутки 21 ноября в стране зарегистрированы 2.827 новых случаев COVID-19. Число заболевших впервые за неделю составило менее трёх тысяч, но органы здравоохранения связывают это исключительно с сокращением объёма тестирования на вирус в выходные дни и предупреждают о возможности роста заболеваемости с учётом перехода школ и детских дошкольных учреждений к работе в очном режиме. Общее число заражённых с начала пандемии – 418.252 человека. В результате осложнения хронических заболеваний, вызванных COVID-19, умерли ещё 24 человека. Общее число умерших – 3.298 человек. Коэффициент смертности 0,79%. Число пациентов, находящихся в тяжёлом и критическом состоянии, составило 515 человек, что на 2 человека меньше, чем накануне. С момента начала вакцинации против COVID-19 одной дозой вакцин привиты 82,3% населения страны, 78,9% населения вакцинированы полностью. 
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