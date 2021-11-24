38 North: Эксплуатация реактора в Ёнбёне продолжается

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Северная Корея, похоже, продолжает производство плутония на своём ядерном реакторе в Ёнбёне. Об этом сообщил американский интернет-сайт 38 North, который специализируется на северокорейских проблемах. Анализ спутниковых снимков позволил получить доказательства активности 5-мегаваттного реактора, который может ежегодно производить до 6 килограммов плутония. Пар, выходящий из генераторного зала реактора, указывает на то, что по крайней мере один из генераторов работает. Кроме того, продолжается сброс воды. Деятельность реактора «примечательна», поскольку производство расщепляющихся материалов необходимо для достижения цели северокорейского лидера Ким Чон Ына по укреплению ядерного потенциала, объявленной на восьмом съезде ТПК в январе этого года,- сообщается на сайте. Предположения экспертов согласуются с результатами мониторинга Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), которое заявило, что Север продолжал работу на ядерном реакторе в Ёнбёне с момента его ввода в эксплуатацию в августе этого года. МАГАТЭ также сообщил о постоянных признаках работы предприятий по обогащению урана и добыче полезных ископаемых.