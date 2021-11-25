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К 2050 году чистый водород должен стать основным источником энергии. Как сообщили 26 ноября в министерстве промышленности, торговли и энергетики РК, достижение данной цели является частью комплексного плана правительства по созданию водородной экономики и достижению нулевого уровня выбросов углерода к 2050 году. Согласно плану, ежегодные поставки водорода должны составить 27 млн 900 тыс. тонн. При этом весь водород будет зелёного или синего цвета. Серый водород, который производится из природного газа и приводит к выбросам углерода в процессе производства, поставляться не будет. Синий водород чище, поскольку выбросы углерода улавливаются и хранятся. Зелёный водород производится с использованием электроэнергии, полученной из возобновляемых источников. Правительство намерено активизировать сотрудничество со странами-производителями водорода, чтобы к 2050 году обеспечить около 40 каналов поставки.