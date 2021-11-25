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В Корее

Ещё одна группа корейцев с Сахалина вернулась на родину

Write: 2021-11-29 13:54:50Update: 2021-11-29 19:08:05

Photo : YONHAP News

91 сахалинский кореец, в том числе, 21 бывший житель Корейского полуострова, которые были направлены на принудительные работы на Сахалин во время колониального правления Японии, прибыли 28 ноября в международный аэропорт Инчхон. Они вернулись на родину в рамках правительственной программы поддержки этнических корейцев Сахалина, которая поможет им получить постоянное место жительства и по желанию двойное гражданство. Самой старшей из них Тайоко Нисио 90 лет. Она оказалась на Сахалине вместе с родителями в 9-летнем возрасте и прожила там 81 год. «Теперь я хочу долго и счастливо жить в Корее»,- сказала она. После 10-дневного карантина репатрианты будут проживать в арендованных для них квартирах в Инчхоне и Ансане провинции Кёнгидо. Для них организованы трёхмесячные курсы адаптации к жизни в РК. До 10 декабря на историческую родину должны вернуться в общей сложности 260 человек, включая потомков жертв трудовой мобилизации. Средний возраст соотечественников первого поколения, вернувшихся на родину, 88 лет. В начале прошлого века на Сахалин для работы в шахтах были отправлены в общей сложности 43 тыс. корейцев. После установления дипломатических отношений между РК и Россией в 1990 году более 4.400 человек, жертв принудительного труда и их потомков, вернулись на родину. Программа репатриации была приостановлена в прошлом году из-за пандемии COVID-19. 
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